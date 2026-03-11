İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar yeniden şiddetlendi. İsrail basınında yer alan haberlere göre Hizbullah, son saldırı dalgasında İsrail’e yaklaşık 100 roket fırlattı. Saldırının ardından İsrail ordusu Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah’ın güçlü olduğu bölgelerden biri olarak bilinen Dahiye’ye yönelik geniş çaplı hava operasyonu başlattığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıların devam edeceği belirtilirken Beyrut’un çeşitli noktalarından yoğun dumanların yükseldiği bildirildi. İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonu da İsrail savaş uçaklarının Dahiye’de yüksek katlı binaları hedef aldığını duyurdu.

İsrailli bir yetkili Hizbullah’ın son saldırısının şimdiye kadarki en yoğun saldırı dalgalarından biri olduğunu ifade ederken, bir başka yetkili önümüzdeki 24 saatin İsrail’in Lübnan’a yönelik askeri operasyonlarının seyrini belirleyebileceğini söyledi.

Aynı yetkili, Hizbullah saldırısından kısa süre önce İran’dan gelen füze saldırılarıyla eş zamanlı hareket edildiğini iddia ederek taraflar arasında koordinasyon olabileceğini öne sürdü.