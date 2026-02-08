Lübnan’da Hizbullah’ın devlet kurumları ve güvenlik yapılarıyla ilişkileri yürüten İrtibat ve Koordinasyon Birimi’nde yönetim değişikliği yapıldı. Uzun süredir birimin başında bulunan Vefik Safa’nın istifa ettiği, yerine Hüseyin el-Abdullah’ın getirildiği bildirildi.

Hizbullah yöneticilerinden Mahmud Kamati, Safa’nın istifasını doğrularken, yeni dönemde farklı bir görev üstleneceğini açıkladı.

Yerel basın, görev değişikliğinin örgüt içinde yaşanan görüş ayrılıkları ve savaş sonrası yeniden yapılanma süreciyle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Ekim 2024’te Beyrut’ta düzenlenen İsrail hava saldırısından sağ kurtulan Safa’nın yerine atanan Hüseyin el-Abdullah hakkında ise sınırlı bilgi bulunuyor. Abdullah’ın daha önce Lübnan’ın güneyinde saha komutanlığı yaptığı belirtiliyor.

İrtibat ve Koordinasyon Birimi, Hizbullah’ın devlet kurumları ve siyasi yapılarla temasını yürütmesi nedeniyle örgüt içinde kilit bir pozisyonda yer alıyor.