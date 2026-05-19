İsrail ordusu ise 17 Nisan’da başlayan ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün daha uzatılan ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

İsrail basınından Haaretz’in aktardığına göre, Hizbullah tarafından Lübnan sınırına yakın Misgav Am yerleşim bölgesine düzenlenen İHA saldırısında iki kişi hafif yaralandı.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, saldırının askeri birlikleri hedef aldığını duyurdu. Ancak açıklamada askerler arasında can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail’in bugün Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde yer alan Kefer Sir beldesine düzenlediği hava saldırısında, aynı aileden iki kadın dahil dört kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail-Lübnan hattında gerilim sürüyor

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış ve ülkenin güneyindeki birçok yerleşim noktasında kontrol sağlamıştı.

Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle ülke genelinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan’da yaptığı açıklamada, 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin üç hafta süreyle uzatıldığını duyurmuştu.

ABD’nin arabuluculuğunda 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmelerde ise ateşkesin 17 Mayıs’tan itibaren 45 gün daha uzatılması ve haziran ayı başında yeni görüşmeler yapılması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın son açıklamasına göre, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 20’ye ulaştı.

Ateşkes kararına rağmen İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki saldırıları ve yıkım faaliyetleri devam ederken, Hizbullah da ateşkes ihlali gerekçesiyle İsrail güçlerine yönelik saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor.