Lübnan'dan Hizbullah'ın fırlattığı roketler sebebiyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Manara, Margaliot ve Misgav Am bölgelerinde sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e iki roket fırlatıldığı, roketlerden birinin önlendiği, diğerinin açık alana düştüğü ileri sürüldü.

Lübnan'dan fırlatılan roketler nedeniyle herhangi bir yaralanma meydana gelmediği kaydedildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.