İsrail ordusu Hizbullah lideri Naim Kasım'ın öldürüldüğünü duyurdu. ancak sonradan düzelterek öldürülen kişinin Kasım'ın yeğeni olduğunu belirtti.

İsrail ordusu açıklamasında "İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ı etkisiz hale getirdi: Gece boyunca Hizbullah'ın terör altyapısına ait bir dizi hedef vuruldu" dedi

Ancak sonradan düzelme yaptı ve "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Beyrut bölgesinde bir operasyon düzenleyerek Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'in özel sekreteri ve yeğeni Ali Yusuf Harshi'yi öldürdü" diye yazdı.

Ordu, "Harshi, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın yakın bir yardımcısı ve kişisel danışmanıydı. Ofisinin yönetimi ve güvenliğinden sorumlu merkezi bir rol oynuyordu" açıklamasını yaptı.

İsrail dün Lübnan'da 'Sonsuz Karanlık' operasyonunu başlatmıştı. Görüntülerde, üst üste yapılan iki saldırı sonucu çok katlı bir binanın kısmen çöktüğü görüldü.

İsrail ordusu Lübnan'daki köprüler gibi altyapı hedeflerini de vurduklarını ekledi.