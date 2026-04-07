Hizbullah, Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyinde İsrail ordusuna ait hedeflere roketler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarını devam ettirdiğini açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam, Merkebe, Bayyada, Bavvabet Fatima, Aynata, Marun er-Ras, Reşaf, Beyt Lif ve Tayba beldelerinde İsrail askerleri ile askeri araçlarının hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in kuzeyinde ise Metula, Yuval, Kiryat Şimona, Şilomi, Even Menachem, Netua, Karmiel ve Nehariye yerleşimlerinin de hedef alındığı kaydedildi.

Beyyada'da İsrail'e ait 1 Merkava tankının vurulduğu, ayrıca 2 İsrail helikopterine de roket fırlatıldığı ifade edildi.

Taybe beldesinde de İHA'larla İsrail'e ait 2 Merkava tankının hedef alındığı bildirildi.

Öte yandan Nebatiye vilayetine bağlı Bint Cubeyl ilçesinin doğusunda, öğle saatlerinden bu yana Hizbullah unsurları ile İsrail askerleri arasında çatışmaların sürdüğü aktarıldı.