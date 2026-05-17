İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde, hız ihlali yapan sürücünün M.F.Y. olduğu tespit edildi.

55 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülen sürücüye, birden fazla trafik ihlali nedeniyle toplam 55 bin lira idari para cezası uygulandı.

EHLİYETİNE 90 GÜN EL KONULDU

Yetkililer, sürücünün sadece para cezasıyla kalmadığını, aynı zamanda sürücü belgesine de 90 gün süreyle el konulduğunu açıkladı.

Yetkililer, trafik kurallarına uyulması ve özellikle sosyal medyada tehlikeli davranışların teşvik edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

