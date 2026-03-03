Hiyeroglifler nasıl tanrıların sözü olarak kabul edildi

Antik Mısır denildiğinde akla gelen ilk imge olan hiyeroglifler, sadece bir yazı sistemi değil, aynı zamanda hem bu dünyada hem de öte alemde kullanılan büyülü bir koruma kalkanıydı. Peki, "Tanrı’nın Sözleri" olarak anılan bu kutsal semboller nasıl doğdu ve binlerce yıl boyunca nasıl hayatta kaldı? İşte Mezopotamya’dan piramitlere, fildişi etiketlerden dijital dünyaya uzanan hiyerogliflerin öyküsü.