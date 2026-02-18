İstanbul’da nikâh öncesi sağlık raporunu belediyeye geç teslim eden ve HIV pozitif olduğunu eşinden gizleyen sanık hakkında verilen 10 ay hapis cezası, istinaf mahkemesince onandı.

8 Aralık 2022 ve 3 Ocak 2023 tarihlerinde iki ayrı hastanede yaptırdığı testlerde HIV pozitif çıkan ve tedavisine başlanan E.K, 26 Şubat 2023’te K.K. ile evlendi.

Nikâh için zorunlu sağlık raporunu “iş yoğunluğu” gerekçesiyle eşinden sonra belediyeye veren sanık, hastalığını eşinden sakladı. Eşinin ilaçlarını fark etmesi üzerine “enfeksiyon” iddiasında bulundu ve ilaç kutularını arkadaşının çantasına koyduğunu öne sürdü.

K.K’nin ev temizliği sırasında ilaç kutuları ile cebinde “Hepatit B aşısı yapılması uygundur” yazılı notu bulması üzerine çift birlikte teste gitti ve K.K’nin sonucu da HIV pozitif çıktı.

K.K’nin avukatı aracılığıyla şikâyetçi olması üzerine hazırlanan iddianamede, İl Sağlık Müdürlüğü belgeleri ve Adli Tıp Kurumu raporuyla sanığın evlilik öncesi virüs taşıdığının kesinleştiği belirtildi.

Sanığın virüsü bildiğine rağmen eşinin sağlığını tehlikeye atarak korunmasız cinsel ilişkiye girdiği kaydedilen iddianamede, “eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, müştekinin son laboratuvar testinde HIV negatif çıktığını vurgulayarak suç vasfını değiştirdi ve sanığı “kadına karşı kasten yaralama” suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezanın açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Yerel mahkeme kararına yapılan itiraz üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine taşındı. İstinaf incelemesi sonucunda yerel mahkemenin kararı hukuka uygun bulundu ve onandı.Çiftin Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde devam eden boşanma davası halen sürüyor.