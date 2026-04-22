Hititlerden günümüze ulaşan ve baharın gelişiyle birlik beraberlik duygusunu pekiştiren "Çiğdem Aşı" geleneği, Hattuşa’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınışının 40. yılında Boğazkale’de coşkuyla kutlandı.

Çorum Valiliği himayesinde ve Çorum Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, asırlık gelenekler günümüze taşındı. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alan "çiğdem gezisi" ve "çiğdem aşı" ritüelleri için bir araya gelen çocuklar, hem kadim bir kültürü yaşattı hem de geleneksel sokak oyunlarıyla eğlendi.

Etkinlik, çocukların sabahın erken saatlerinde baharın müjdecisi olan çiğdemleri toplamasıyla başladı. Maniler eşliğinde sokakları gezen çocuklara protokol üyeleri de eşlik etti. Evlerden toplanan malzemelerle hazırlanan çiğdem aşı, kadınlar tarafından büyük kazanlarda pişirildi. Hazırlanan ikramlar, Çorum Valisi Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından vatandaşlara ve çocuklara dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, kültürel değerlerin korunmasının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Doğadan koptuğumuz zaman doğruluktan da kopmuş oluyoruz. Çocuklarımız bu şenlikler sayesinde emek harcamanın ve paylaşmanın önemini öğreniyorlar. Hititlerden beri devam eden bu geleneğin yeniden gün yüzüne çıkarılmasından büyük mutluluk duyuyorum."

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise dijital dünyanın kuşatmasına karşı geleneksel oyunların bir "direniş" olduğunu belirterek, "Tarihi eserleri ihya ettiğimiz gibi somut olmayan miraslarımızı da yarınlara taşıyacağız. Bu şenlikler sadece 40. yıla özel kalmayacak, uzun yıllar devam edecek" dedi.

Geleneğin envantere girmesinde büyük emeği olan Yaşayan İnsan Hazinesi Hasan Tuluk, sürecin 2012 yılında başladığını hatırlattı. Tuluk, çocukları sanal dünyadan uzaklaştırmak adına hazırladığı 15 geleneksel oyun projesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından halk kültürü envanterine kaydedildiğini belirtti.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Prof. Dr. Evrim Ölçer Özünel de geleneğin birleştirici gücüne vurgu yaparak, "Aynı aşa kaşık sallamayı öğrenmek çok kıymetli. Bu mirasın yerel yönetimler ve halk tarafından sahiplenilmesi gurur verici" açıklamasında bulundu.