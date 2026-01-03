Atatürk, sanayi hamlesi olarak 1933’te Etibank ve 1935’te Sümerbank’ı kurarken, aynı zamanda, eski Türk tarihiyle ilgili düşüncelerinin halk tarafından bilinmesini da arzu ediyordu. Zaten Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde de bu amaçla Hititoloji ve Sümeroloji bölümleri kurdurmuştu. Dönemin Türkçü tarihçileri, Batı’da üretilen temel tarih tezlerini doğru kabul ettiği için Atatürk’ün bu bakış açısının doğru olmadığını ileri sürdüler...

Dr. Mehmed Gökhan Polatoğlu, Sümerbank ile ilgili makalesinde, “1930’larda Türk tarihi üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda Türklerin iktisadi alandaki katkı ve etkilerinin araştırılmalarına da yer verilmiştir. Bu bağlamda Sümerlerin ve Etilerin madencilik sahasındaki faaliyetleri, Sümerbank ve Etibank isimlerinin doğmasında önemli bir etken olmuştur.” bilgisini de vermiştir...

Ben tarihçi veya dilci değilim ama son yıllardaki araştırmaların, Atatürk’ü Türk tarih tezinde haklı çıkardığını söyleyebilirim. Bu araştırmalardan biri 60 yıldır, dil araştırmaları yapan Osman Sertkaya’ya ait.

Osman Sertkaya, Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya zannedilebilir... Değil...

***

Osman Sertkaya’nın “Hititçe-Güzel Türkçe” adlı kitabı, Peon Yayınları arasında, iki ay önce çıktı... Sertkaya, Hititçe binden fazla cümle ve on binden fazla kelimeyi tek tek inceleyerek, konuyla ilgili araştırma yapacak olanlara müthiş bir kaynak sunmuş oldu.

Sertkaya’ya göre, “Özellikle Alman araştırmacılar, eski Hatti metinlerini bugünkü dile yani Almanca’ya tercüme ederken, kelimelerin ses-harf dizilimini değiştirmiş ve anlaşılmaz hale getirdikten sonra Almanca ile benzerlik kurmuş, böylece Germenlerin köklerinin Anadolu olduğunu bilim dünyasına kabul ettirmeye çalışmıştır.

Oysa Hatti tabletleri Akatça ve Hatti dili olmak üzere iki dilde yazılmıştır. Akadça çözüldüğü için Akadça’daki metnin Hatti dilindeki karşılığının anlaşılması kolaydır. Sesleri ifade eden harfler gerçek yerine konulup Türkçe’deki ses değişimleri de dikkate alındığında Hatti dilindeki kelimeler ve cümlelerin, Oğuz Türkçesi ile aynı olduğu anlaşılır.”

Sertkaya, Almanya’da okuduğu için Almanca’ya da hâkim... Bu sebeple, kelimenin orijinalinin Almanca ile ilgisi olup olmadığını değerlendirebilecek durumda...

Sertkaya, habererk’e yaptığı açıklamada da “Hititçe, yani doğru telaffuzuyla Hattice, Sümercenin devamı gibi görünüyor. Sümerolog Nafiz Aydın’ın Hititçedeki Sümerce sözler listesinde, 2000 civarında kelime var. Bu çok yüksek bir rakam... Sümerce’nin Türkçe olduğu da biliniyor... Germen dilleri de Türkçe ile akraba çıktı.

Hititçenin eski Türkçe olduğu kanıtlanınca en az 4000 yıldır bu coğrafyanın sahipleri olduğumuz anlaşılacak. Buna Sümerceyi de eklersek bu süre 7000 yıla çıkar. Yani Atatürk’ün belirttiği gibi yedi bin yıldır, bana sorarsanız ezelden beri buralardayız.” dedi.

Sertkaya, kitabın girişinde şu uyarıyı da yaptı:

Hititçe, İndo-German falan değil, eski Türkçedir. Daha doğrusu eski Oğuzcadır. Bütün diller zamanla değişir. Sözlerin sesleri de, anlamı da zamanla değişebilir. Hatta yapı değişiklikleri olabilir, yeni diller oluşur. Uzman dilciler şöyle diyor: ‘Aynı soyun ardılları, herhangi bir nedenle birbirinden uzaklaşır, aralarındaki ilişki kesilirse, uzaklaşan grupların dillerinde, birbirinden farklı olarak öyle değişiklikler oluşur ki 25-30 nesil sonra torunları artık birbirini anlayamaz hale gelir.’

‘25-30 nesil nedir?’ derseniz, takriben beş-altı yüz yıldır... Bu yüzden yedi sekiz yüz yıl önce atalarımızın anlaşmakta hiç zorlanmadığı Kazakları, Kırgızları, Uygurları, Özbekleri, Türkmenleri artık anlayamıyoruz. Uzun zaman aralığı da benzer sonuçlar doğurur. Eğitimini görmediyse, yüksek tahsilli olanlarımız bile Bilge Kağan’ın tertemiz Türkçesini artık anlayamaz. Şunun şurası Bilge Kağan, günümüzden 1300 yıl kadar önce yaşamıştır. İşte bu yüzden günümüzden üç dört bin yıl önce yaşamış Hititlerin Türkçe konuştuğunu, uzman olmayanlar anlayamaz. Yabancıların araştırmalarına ise güvenemeyiz, kendimiz araştırmalıyız.”

***

Bu arada Germen dillerinde çok sayıda Türkçe kelime var ama Alman dilleri uzmanı Kırgız Prof. Dr. Amangeldi Abdülcabbaroviç’e göre, bunun sebebi Atilla ve Balamir Han dönemlerinde, Almanların Türk hâkimiyeti altında yaşaması olabilir...

Güncel tartışmalardan zaman zaman çıkıp, tarihe bakmakta fayda var...