Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, internetten 'yatırım' vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen suç şebekesine yönelik 11 Mart'ta operasyon gerçekleştirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi merkezli İzmir, İstanbul, Antalya, Çanakkale, Ankara, Van, Adana, Kırklareli, Yalova, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin internet üzerinden 'AK YATIRIM 'ismiyle faaliyet gösteren sahte siteden vatandaşları ağlarına düşürdüğü belirlendi.

Siteye giriş yapan kullanıcılarla WhatsApp üzerinden iletişime geçen şebeke üyelerinin, mağdurlara 'yabancı ülke borsalarından hisse senedi alarak yüksek kazanç elde etme’ vaadinde bulunduğu saptandı.

Mağdurların bu vaatlere inanıp, şüphelilerin belirlediği banka hesaplarına toplam 21 milyon 500 bin TL gönderdikleri ve bu paraların organize şekilde buharlaştırıldığı tespit edildi.

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi. Diğer şüphelilerden 4'ü hakkında ev hapsi, 3'ü hakkında ise yurt dışı yasağı konulup adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.