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Kaynak: AA

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Brüksel’deki zirvesinde, Karadağ’ın üyelik sürecine ilişkin takvim sonuç bildirgesinden çıkarıldı. Hırvatistan’ın girişimiyle yapılan değişiklikle, Karadağ’ın tüm müzakere fasıllarını bu yıl sonuna kadar geçici olarak kapatmasını ve katılım antlaşmasının hazırlanmasını hızlandırmasını öngören ifadeler metinden kaldırıldı.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, zirve kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada değişikliği doğruladı. Plenkovic, “Kendi girişimimizle sonuç bildirgesini değiştirdik ve gerçekçi bir mesaj verdik. Karadağlı meslektaşlarımıza Hırvatistan ile görüşmelere sıkı sarılmaları mesajını verdik” dedi.

HIRVATİSTAN, İKİ ÜLKE ARASINDAKİ SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYOR

İki ülke arasındaki görüşmelerin Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman tarafından yürütüldüğünü belirten Plenkovic, çözüm bekleyen bazı meselelerin bulunduğunu söyledi.

Bazı üye ülkelerin baskısıyla karşılaştıkları yönündeki haberler hakkında da konuşan Plenkovic, “10 yıldır buradayım, hiçbir konuda kimsenin baskısı altında değilim. Hiçbir baskı olmadı, aksine sonuçta pek çok ülke anlayış gösterdi” ifadelerini kullandı.

Hırvatistan’ın kendi AB üyelik sürecinde 2007-2009 döneminde yaşadığı engellemeler nedeniyle 3-4 yıl kaybettiğini savunan Plenkovic, ülkesinin Karadağ’a karşı yapıcı bir tutum sergilediğini belirtti. Karadağ’ın 2012’den bu yana devam eden üyelik müzakerelerini desteklediklerini, AB müktesebatını paylaştıklarını ve çeşitli konularda yardımcı olduklarını söyledi.

Plenkovic, buna rağmen Hırvatistan’ın çözülmesini beklediği konuları son yıllarda defalarca gündeme getirdiğini ifade etti.

HIRVATİSTAN’IN KARADAĞ’DAN 8 TALEBİ BULUNUYOR

Hırvatistan, Karadağ’ın AB’ye katılım sürecine ilişkin tutumunu ortaya koyan bir belgeyi AB üyesi ülkelere ve Birlik kurumlarına iletti. Belgede yer alan sekiz talebin altısı, yargı ve temel hakları kapsayan 23. müzakere faslıyla; ikisi ise dış, güvenlik ve savunma politikasını içeren 31. fasılla ilgili.

Hırvat basınında yer alan bilgilere göre talepler arasında, 1990’lardaki savaş sırasında Morinj kampında tutulan eski Hırvat mahkumlara tazminat ödenmesi, kayıp 14 kişinin akıbetinin araştırılması ve savaş suçlarının yargılanması bulunuyor.

Diğer talepler arasında Hırvat ailelerin mülkiyet haklarının ele alınması, Morinj’de bir anma alanı oluşturulması, Kotor’daki bir yüzme havuzunun adının değiştirilmesi, deniz sınırının belirlenmesi ve “Jadran” gemisinin Hırvatistan’a iade edilmesi de yer alıyor.

KARADAĞ’IN AB ÜYELİĞİ HEDEFİ



AB’ye yeni bir ülkenin katılabilmesi için tüm üye ülkelerin onayı gerekiyor. Bu nedenle Hırvatistan’ın tutumu, Karadağ’ın üyelik süreci açısından önem taşıyor.

AB ile katılım müzakerelerine 2012’de başlayan Karadağ, kaynak metindeki bilgilere göre 33 müzakere faslından 21’ini geçici olarak kapattı. Ülke, müzakereleri 2026 yılı sonuna kadar tamamlamayı ve 2028’de AB’ye tam üye olmayı hedefliyor.