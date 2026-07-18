FIBA U20 Avrupa Şampiyonası 5-8 klasman yarı finalinde mücadele eden U20 Erkek Milli Takımı, Hırvatistan'ı 73-72 mağlup ederek turnuvada 5.'lik maçına yükseldi.

U20 Milliler Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Slovenya'ya mağlup olduU20 Milliler Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Slovenya'ya mağlup olduSpor

Karşılaşmanın ilk yarısını 36-31 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, son bölümü büyük heyecana sahne olan mücadelede üstünlüğünü koruyarak parkeden tek sayılık galibiyetle ayrıldı.

U20 Milli Takımı Hırvatistan'ı devirip 5.'lik maçına çıkmaya hak kazandı - Resim : 2

SALİH VE KAAN GALİBİYETİ GETİRDİ

Millilerde Salih Altuntaş, 24 sayı, 8 ribaund ve 2 blokluk performansıyla maçın en skorer ismi oldu. Kaan Onat ise 23 sayı, 10 ribaund, 6 asist ve 5 top çalarak galibiyette başrol oynadı. Yiğit Gökay Kaba da 11 sayılık katkı verdi.

U20 Milli Takımı Hırvatistan'ı devirip 5.'lik maçına çıkmaya hak kazandı - Resim : 3

Hırvatistan'da Toni Torbarina 16, Andro Mirceta 11 ve Dino Subasic 10 sayıyla mücadele etti.

U20 Milli Takımı Hırvatistan'ı devirip 5.'lik maçına çıkmaya hak kazandı - Resim : 4

RAKİP ALMANYA YA DA YUNANİSTAN

Bu sonuçla 5.'lik maçına yükselen U20 Erkek Milli Takımı, turnuvadaki son karşılaşmasında Almanya ile Yunanistan arasında oynanacak mücadelenin galibiyle karşı karşıya gelecek.