FIBA U20 Avrupa Şampiyonası 5-8 klasman yarı finalinde mücadele eden U20 Erkek Milli Takımı, Hırvatistan'ı 73-72 mağlup ederek turnuvada 5.'lik maçına yükseldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını 36-31 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, son bölümü büyük heyecana sahne olan mücadelede üstünlüğünü koruyarak parkeden tek sayılık galibiyetle ayrıldı.

SALİH VE KAAN GALİBİYETİ GETİRDİ

Millilerde Salih Altuntaş, 24 sayı, 8 ribaund ve 2 blokluk performansıyla maçın en skorer ismi oldu. Kaan Onat ise 23 sayı, 10 ribaund, 6 asist ve 5 top çalarak galibiyette başrol oynadı. Yiğit Gökay Kaba da 11 sayılık katkı verdi.

Hırvatistan'da Toni Torbarina 16, Andro Mirceta 11 ve Dino Subasic 10 sayıyla mücadele etti.

RAKİP ALMANYA YA DA YUNANİSTAN

Bu sonuçla 5.'lik maçına yükselen U20 Erkek Milli Takımı, turnuvadaki son karşılaşmasında Almanya ile Yunanistan arasında oynanacak mücadelenin galibiyle karşı karşıya gelecek.