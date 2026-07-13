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Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Slaven Bilic getirildi. Hırvatistan Futbol Federasyonu, deneyimli çalıştırıcının yeniden milli takımın başına geçtiğini resmen duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Federasyondan yapılan açıklamada, "Zlatko Dalic'in ayrılmasının ardından, 2006-2012 yılları arasında da Hırvat Milli Takımı'nı yönetmiş olan Slaven Bilic, bir kez daha Hırvat Milli Takımı'nın başına geçecek." ifadelerine yer verildi.

DALIC DÖNEMİ DÜNYA KUPASI SONRASI BİTTİ

Hırvatistan, 2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etmiş, turnuvanın ardından teknik direktör Zlatko Dalic ile yollarını ayırmıştı.

Federasyon, Dalic'in yerine ülke futbolunun yakından tanıdığı Slaven Bilic'i göreve getirerek yeni bir dönemin kapısını araladı.

BEŞİKTAŞ'I DA ÇALIŞTIRMIŞTI

Teknik direktörlük kariyerinde 2006-2012 yılları arasında Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştıran Slaven Bilic, Türkiye'de ise 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ın başında görev yaptı.

Deneyimli teknik adam son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Fateh'i çalıştırıyordu. Bilic, yeni görevinde Hırvatistan'ı 2028 Avrupa Şampiyonası'na hazırlayacak.