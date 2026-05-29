Hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan Furkan Devecioğlu’nun, kendisini Adalet Bakan Yardımcısı’nın HSK’daki özel kalemi olarak tanıtarak başsavcılar ve kaymakamlarla görüştüğü ortaya çıktı. Marmaris Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Devecioğlu ile beraberindeki bir kişi tutuklandı.

T24’ün haberine göre, Ankara’da yaşayan ve hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Furkan Devecioğlu, kendisini “Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay’ın HSK’daki özel kalem müdürü” olarak tanıtarak Muğla ve çevresinde bir den fazla resmi ziyarette bulundu.





Soruşturma dosyasına göre süreç, 29 Nisan’da Marmaris Kaymakamlığı’nın aranmasıyla başladı. Kendini Devecioğlu’nun koruması olarak tanıtan bir kişi, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Marmaris Başsavcısı Fatmagül Yörük ile görüşme talebinde bulundu.

Başsavcı Yörük’ün şüphelerine rağmen Kaymakam Kaya’nın kabul ettiği görüşmede Devecioğlu, kendisini Bakan Yardımcısı Can Tuncay’ın HSK özel kalem müdürü olarak tanıttı. Kaymakam Kaya’nın Devecioğlu’nu makamında ağırladığı, ardından tekne gezisine ve yemeğe götürdüğü, daha sonra da Marmaris Öğretmenevi’nde ücretsiz konaklamasını sağladığı belirtildi.

Habere göre Devecioğlu, görüşmeler sırasında HSK üyeleri, hakim-savcılar ve siyasilerle yakın ilişkileri olduğunu anlattı; bazı hakim ve savcılarla telefon görüşmeleri yaparak kendisini tanıttı. Marmaris Başsavcısı Fatmagül Yörük, şahsın Ankara Adliyesi’ndeki isim ve görevlere hakim olmasından şüphelenerek araştırma başlattı.

Yapılan incelemede şahsın gerçek adının Furkan Devecioğlu olduğu ve hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 1 yıl 4 aylık hapis cezası nedeniyle yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Marmaris Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Devecioğlu ile beraberindeki Muhammet S. ve S.Y. Ankara’da gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Marmaris’e kiralık araçla geldiği ve aracın ön camında “HSK” ibareli kart bulunduğu tespit edildi. Devecioğlu ifadesinde, bir dönem MHP’den istifa eden eski milletvekili Hasan Basri Sönmez’in sivil danışmanlığını yaptığını, ayrıca Ülkü Ocakları’nda görev aldığını söyledi.

Devecioğlu, ifadesinde kendisini Başsavcı Fatmagül Yörük’e “Can Tuncay Bakanın HSK Özel Kalem Müdürü” olarak tanıttığını kabul etti. Çok sayıda hakim, savcı ve mülki idare amiri tanıdığını öne süren Devecioğlu, zaman zaman HSK’ya da gittiğini, “protokol kapısından” giriş yaptığı için kimlik bırakmadığını söyledi.

Evinde yapılan aramalarda MHP ve AKP logolu tanıtım kartları bulunduğu, telefonunda ise milletvekilleri, vali, hakim ve savcılarla çekilmiş fotoğraflar ile yazışmalar tespit edildiği aktarıldı.

Devecioğlu ile kendisini koruması olarak tanıtan Muhammet S, “dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklandı.