Kırıkkale’de aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri operasyon düzenledi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdikleri çalışmada, hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlüyü tespit etti.
Operasyonda, “herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık” suçundan aranan L.A. (40), A.K. (47) ve M.A. (47) yakalanarak gözaltına alındı.
Her biri hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.