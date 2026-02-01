İstanbul'da karıştığı hırsızlık suçları nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Amasya’da yakalandı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, UYAP sistemine hırsızlık suçlarından hakkında 16 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı düşen 47 yaşındaki M.K.’nin Amasya'ya geldiğini belirledi.

Şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu firari hükümlüyü saklanmak için Amasya'ya geldiği gün yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.K., cezaevine teslim edildi.