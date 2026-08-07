Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.D. (46) isimli hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.