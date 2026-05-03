Ereğli ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. 2 motosikletle kuyumcuya gelen kasklı 4 kişi, elektronik kepenk ve kapıyı açıp içeri girdi.

Şüpheliler, kısa sürede iş yerindeki altın takı ve paraları alıp, motosikletle kaçtı. Şüphelilerden 2’sinin üzerinde bulunduğu motosiklet, Yunus Emre Meydanı'ndaki kavşakta, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı.

Şüpheliler, çaldıkları altın takı ve paraların olduğu çantayı kaza yerinde bırakıp, hızla uzaklaştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, şüphelilerin kimlikleri ile kaza yerinde bıraktıkları takılar dışında başka takı ve para çalıp çalmadığını araştırıyor.

Anadolu Ajansının haberine göre: Soyguncuların kuyumcudan çaldığı altın ve paranın 12 milyon lira olduğu hırsızlardan ikisinin yakalandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kapalı olan kuyumcu dükkanına girip 12 milyon lira değerinde altın çalan 4 şüpheliden 2'si kaçarken yakalandı.

Sabah saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kuyumcunun önüne 2 motosikletle gelen 4 kasklı şüpheli, yanlarında getirdikleri kumanda düzeneğiyle iş yerinin kapısını açtı.

Kaçış sırasında Yunus Emre Meydanı civarında motosikletle kaza yapan şahısların çaldıkları altınların bir kısmı yola saçıldı. Buna rağmen kaçmayı sürdüren şüphelilerden 2'si, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışması sonucu Adana yolu üzerinde yakalandı.