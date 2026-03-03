İslahiye Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikanın bahçesinde park halinde bulunan Mustafa Yılmaz’a ait römork çalındı. Traktörüyle gelerek römorku almak isteyen Mustafa Yılmaz, yerinde olmadığını görünce şok yaşadı.
Fabrikanın güvenlik kameralarını inceleyen Yılmaz, römorkun 21 Şubat günü traktörle gelen kimliği belirsiz kişi tarafından fabrikanın önünden alınıp, götürdüğünü gördü. Yılmaz, durumu ilçe jandarma komutanlığına bildirdi. İhbar üzerine İslahiye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.