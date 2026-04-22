Karamürsel ilçesinde 18 Nisan’da meydana gelen olayda bir işyerinden 2 cep telefonu, bahşiş toplama kutusu, 500 TL nakit para ile işyeri önünde park halinde bulunan kamyonet çalındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu hırsızlık olayını U.A. isimli şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. U.A.’nın çaldığı araçla Manisa’ya gittiği ve sahte kimlik kullanarak bir otelde kaldığı belirlendi.

Polis ekiplerince dün Manisa’da düzenlenen operasyonla U.A. yakalandı. U.A.’nın 10 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Hafif ticari kamyonet ise Manisa’da terk edilmiş halde bulunduğu ve yapılan işlemlerin ardından sahibine teslim edildiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.