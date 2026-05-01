Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin İ. ile eşi, balkonda oturdukları sırada, evlerinin önünde park halinde olan ve kapılarını kilitlemeyi unuttukları otomobilde birinin olduğunu fark edip, polise ihbarda bulundu.

Otomobilden araç parçaları, kıyafet ve iş aletlerini çuvala dolduran şüpheli, uzaklaşmaya başladı. Kadın şüpheli, Hüseyin İ. ve mahalleli tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Hırsızlık anları cep telefonuyla görüntülendi.

Gözaltına alınan şüphelinin 'Hırsızlık' suçundan sabıkası olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.