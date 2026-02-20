Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk cuma günü ziyarete açılan Hırka-i Şerif’e gelen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

Peygamber Efendimizin vasiyeti üzerine Veysel Karani Hazretleri’ne bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan ve 1851 yılından bu yana Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, cami bahçesinde düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Peygamber Efendimizin emaneti Hırka-i Şerif, günümüzde Veysel Karani Hazretleri’nin 59’uncu kuşak torunu Barış Samir tarafından büyük bir itina ve dikkatle korunarak ziyarete hazırlandı. Hırka-i Şerif, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk cuma günü dualarla ziyarete açıldı.



Açılış töreni Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Veysel Karani Hazretlerinin 59’uncu kuşak torunu Barış Samir, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ziyarete gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.

"RAMAZANIN 15’İNDEN SONRA ZİYARETÇİLERİMİZ ARTIYOR"

Hırka-i Şerif Vakfı Genel Sekreteri Sümeyra Güldal, "Bu sene de İnşallah Ramazanımızı kazasız belasız idrak ederiz. Ziyaretçilerimiz sükut ve sakin bir şekilde güzellikle, kolaylıkla İnşallah buraya gelirler. Burada Efendimizle olan hasretlerini ibadetleri üzerinden gidermek için buraya geliyorlar. Biz de bu sene vazifemizi onlar için yerine getirmeye çalışırız.

Hafta içi ziyaret saatlerimiz saat 10.00’da başlayacak, 17.00’da tamamlanacak. Hafta sonu da saat 09.00’da açmayı planlıyoruz, saat 17.30’da kapanış olacak. Çünkü hafta sonları daha kalabalık oluyoruz. Ramazan'ın 15’inden sonra hemşehrilerimize bir çağrım var.

Hemşehrilerimiz Ramazan’ın 15’ine kadar ziyaretlerini gerçekleştirirlerse Ramazan'ın 15’inden sonra Türkiye genelinden ziyaretçilerimiz de artıyor. Kadir Gecesi teravih bittikten sonra tekrar ziyaret başlayacak. Saat 03.30’a kadar ziyaretlerin devam edeceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

"HER SENE BURAYA GELİYORUM"



Hırka-i Şerif’i her yıl ziyaret ettiğini söyleyen İsmail Gültekin, "Her sene buraya geliyorum. Burada bulunmak çok güzel bir duygu. Manevi duygusu çok fazla hüzünleniyorum. Buraya gelirken çok gurur duyuyorum. Allah tekrarını göstersin inşallah" dedi.



Ziyarete gelen Aziz Bülbül ise "Veysel Karani’nin yaşantısını okuduktan sonra burası başka bir duygu. Peygamber Efendimiz'e saygıyı öğrendim. Rabbim ziyaretimizi kabul eder" diye konuştu.