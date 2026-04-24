Mersin'de geçtiğimiz yıl 31 Ağustos'ta hayatını kaybeden 16 yaşındaki Hiranur Aygar'ın ölümüyle ilgili davanın 4'üncü duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, olayın bir "kaza" ya da "intihar" değil, "kasten öldürme" olduğu vurgulandı.

İNTİHAR SENARYOSU ÇÖKTÜ, CİNAYET İTİRAFI GELDİ

Olayın ardından Hiranur'u hastaneye götüren Hüseyin Arda Şark, ikinci ifadesinde, boş sandığı tabancayı şakalaşmak amacıyla genç kızın alnına dayayıp tetiğe bastığını itiraf etti. Ayrıca ağır yaralı kızı hemen hastaneye götürmek yerine önce ağaçlık bir alana bıraktıkları belirlendi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Duruşma savcısı mütalaasında, tutuklu sanık Hüseyin Arda Şark için ‘Çocuğa karşı kasten öldürme’ ve ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Olay sırasında araçta bulunan ve delilleri karartmakla suçlanan Mustafa Zeybek ile Nazmi Çetin hakkında ise 5’er yıl hapis cezası talep edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ, TUTUKLULUK DEVAM EDİYOR

Hiranur'un ailesinin ve avukatların hazır bulunduğu duruşmada, sanıkların SEGBİS üzerinden savunmaları alındı. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, mütalaaya karşı savunmaların yapılması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.