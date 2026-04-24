Hintli uyuşturucu baronu Salim Dola, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet’in ortak operasyonu ile İstanbul Beylikdüzü'nde yakalandı. Şüphelinin sahte Birleşik Arap emirlikleri kimlik belgesi kullandığı belirtildi.

INTERPOL TARAFINDAN ARANIYORDU

Dola, Interpol tarafından aranan bir isimdi. İddialara göre Güney Asya'da geniş bir organize suç faaliyeti ile ilişkilendirilen Davud İbrahim'le anılıyordu. Dola'nın, pek çok ülkede faaliyet gösteren bir baron olduğu vurgulandı.

Sahte belgelerle kimliğini gizleyen Dola, farklı bölgelerde dikkat çekmeden faaliyet yürütüyordu. Tutuklama, sentetik uyuşturucu alanı büyük bir darbe olarak nitelendirildi.