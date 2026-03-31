Hindustan Times'ın haberine göre, Bihar'ın Nalanda bölgesinde çok sayıda kişinin bir araya geldiği Hindu tapınağında izdiham yaşandı.

Olayda ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Yetkililer, olayın ardından herkesin tahliye edildiği tapınağa giriş çıkışları kapattı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

AİLELERİNE TAZMİNAT VERİLECEK

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini, yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve mağdurların ailelerine tazminat verileceğini belirtti.