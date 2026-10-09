Elektrikli araçlar ve büyük ölçekli enerji depolama sistemleri için yüksek hammadde maliyeti sunan lityuma kıyasla sodyum, bol bulunması ve ekonomik yapısıyla dikkat çekiyor. Macsen Energy tarafından laboratuvar ortamında yürütülen testlerde, yeni hücrenin 1.500'den fazla şarj ve deşarj döngüsünü başarıyla tamamladığı bildirildi.

PRUSYA BEYAZI KATOT TEKNOLOJİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Geliştirilen pilin merkezinde katot malzemesi olarak kullanılan "Prussian White" (Prusya Beyazı) bileşiği yer alıyor. Sodyum bakımından zengin ve demir bazlı olan bu kristal yapı, iyonların hızlı ve geri dönüşümlü hareketine imkan tanırken, şarj esnasında deformasyonu önleyerek pilin ömrünü uzatıyor. Sert karbon (hard carbon) anot ile kombine edilen sistem, 150 mAh/g'nin üzerinde özgül kapasite sağlarken yüzde 99,9'a ulaşan verimlilik sunuyor.

KAPASİTE VE VOLTAJ DEĞERLERİ

Katot malzemesi için 2,2 ila 4,0 volt çalışma aralığı belirlenirken, ortalama deşarj voltajının 2,5 ile 3,6 volt seviyelerinde gerçekleştiği aktarıldı. Malzemenin yüksek coulombic verimliliği (yük koruma oranı), pilde zamanla meydana gelen kapasite kayıplarını minimum seviyeye indiriyor.

SERİ ÜRETİM VE FABRİKA YATIRIMI 2027'DE BAŞLIYOR

Laboratuvar çalışmalarını ticari boyuta taşımak isteyen şirket, Prusya Beyazı ve türevi katot malzemelerinin tonajlı üretimi için 10 bin metrekarelik bir alan ayırdığını duyurdu. Tesis inşasına ve pilot üretim hattı kurulumuna 2027 yılında başlanması planlanırken, şirket eş zamanlı olarak kendi sert karbon anot üretimi için de Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor.