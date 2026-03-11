Hindistan hükümeti, kara sınırı paylaştığı ülkelere yönelik doğrudan yabancı yatırım (FDI) kurallarında değişikliğe gitti. Alınan kararla 2020 yılında getirilen bazı yatırım kısıtlamaları kısmen kaldırıldı.

Hükümetten yapılan açıklamada, kabinenin sınır komşusu ülkelerden gelen yatırımlara ilişkin yeni düzenlemeleri kabul ettiği bildirildi.

YÜZDE 10’A KADAR DOĞRUDAN YATIRIM

Yeni düzenlemeye göre Çinli yatırımcılar, gerçek faydalanıcı payının yüzde 10’a kadar olması durumunda hükümet onayı olmadan Hindistan’da doğrudan yatırım yapabilecek.

Aynı uygulama Hindistan ile kara sınırı bulunan Bangladeş, Pakistan, Nepal, Butan ve Myanmar için de geçerli olacak.

KISITLAMALAR PANDEMİ DÖNEMİNDE GETİRİLMİŞTİ

Hindistan yönetimi, 2020 yılında COVID-19 salgını sırasında yerli şirketlerin “fırsatçı devralmalarla” el değiştirmesini önlemek amacıyla sınır komşusu ülkelerden gelen yatırımlara hükümet onayı zorunluluğu getirmişti.

Yeni düzenleme ile söz konusu kısıtlamaların bir kısmı hafifletilmiş oldu.