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Kaynak: AA

Hindistan'ın güneybatısında yer alan Kerala eyaleti, günlerdir devam eden şiddetli yağışların etkisi altında. Yağışların ardından meydana gelen taşkın ve seller nedeniyle can kayıpları artıyor.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, eyaletin pek çok noktasını basan sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye ulaştı. Bölgede kayıplara ulaşılması ve mahsur kalanların kurtarılması amacıyla yürütülen aralıksız çalışmalar sürüyor.

Olumsuz hava koşulları ve sel felaketi nedeniyle mağdur olan 11 bin 500 vatandaşı koruma altına almak amacıyla adımlar atıldı. Eyaletin farklı noktalarında faaliyete geçirilen 16 barınma merkezinde afetten etkilenen kişilerin konaklaması sağlanıyor.

Afet sahasında incelemelerde bulunan Kerala Eyalet Başbakanı V. D. Satheesan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bilgilendirmede halka dayanışma çağrısında bulundu. Satheesan, zorlu sürecin birlik içinde atlatılacağını bildirdi.