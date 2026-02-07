Hindistan'ın Haryana eyaletindeki Faridabad'da düzenlenen Surajkund Uluslararası El Sanatları Fuarı'nda (Surajkund Mela) 15-18 kişinin bindiği bir lunapark oyuncağı, mekanik arıza nedeniyle birden kırılarak çöktü.

1 KİŞİ ÖLDÜ, ONLARCA KİŞİ YARALI

"Tsunami" adlı dönen salıncağın düşmesi sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada görevli bir polis memuru kurtarma sırasında ağır yaralanarak hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı.

Olay sonrası fuardaki tüm oyuncaklar durduruldu, alan kapatıldı ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.