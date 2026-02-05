Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Meghalaya eyaletinde bulunan East Jaintia Hills bölgesinde yasadışı şekilde işletilen bir kömür madeninde patlama meydana geldi.

İlk belirlemelere göre patlamada en az 16 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Yetkililer, maden içinde mahsur kalan kişilerin olabileceğini ve ölü sayısının artabileceğini bildirdi.

Bölgenin coğrafi koşulları nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü, eyalet ve federal ekiplerin olay yerine ulaşabilmek için uzun bir arazi yolculuğu yapmak zorunda kaldığı belirtildi. Arama-kurtarma çalışmaları ekipman yetersizliği nedeniyle bir süreliğine askıya alındı.

Meghalaya Eyalet Başbakanı Conrad Sangma, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurarak, sorumlular hakkında yasal işlem yapılacağını açıkladı.