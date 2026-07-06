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Kaynak: AA

Eyalet yetkililerinin paylaştığı bilgilere göre, Mumbai'nin Mankhurd bölgesinde yoğun yağışlardan etkilenen çok katlı yapı büyük gürültüyle çöktü.

Maharashtra Afet Yönetimi Bakanı Girish Mahajan, olayda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

Mahajan, olayın tüm yönleriyle inceleneceğini ve binanın inşa süreci ile yapısal özelliklerinin araştırılacağını bildirdi.

Kent genelinde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuş programında da kısa süreli aksamalara yol açtı.

Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgedeki eğitim kurumlarında derslere geçici olarak ara verildiğini duyurdu.

Hindistan'da her yıl haziran ayında başlayan muson yağmurları mevsimi, genellikle eylül ayına kadar etkisini sürdürüyor.