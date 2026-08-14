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Kaynak: AA

Yetkililer, Uttarakhand eyaletinin Chamoli bölgesindeki hidroelektrik santraline ait tünel inşaatına dün akşam saatlerinde su ve moloz dolduğunu, olay sırasında 20'den fazla işçinin mahsur kaldığını açıkladı.

Bölgedeki sağlık görevlilerinden Dr. Ayush, sabah saatlerinde basına yaptığı açıklamada, tünelden çıkarılan 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı kurtarılan 10 kişinin ise tedavi altına alındığını belirtti.

TÜNELDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayın ardından tünelde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, tünelde mahsur kalan diğer işçilerin zarar görmeden çıkarılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.