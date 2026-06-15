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Kaynak: AA

Hindustan Times tarafından aktarılan bilgilere göre, başkent Yeni Delhi’nin yanı sıra Madhya Pradesh ve Rajasthan eyaletlerinde de toz fırtınası etkisini gösterdi.

India Meteorological Department, Yeni Delhi’nin büyük bölümünde hafif, bazı kesimlerde ise orta şiddette yağışla birlikte gök gürültülü sağanakların beklendiğini bildirdi.

Ayrıca meteoroloji kurumu, toz fırtınası nedeniyle başkent için “kırmızı” alarm ilan etti. Palam ve Dwarka gibi bölgelerde rüzgâr hızının saatte 92 kilometreye kadar çıktığı kaydedildi.

Öte yandan Madhya Pradesh ve Rajasthan’da etkili olan kum fırtınaları, gökyüzünün tamamen toz bulutlarıyla kapanmasına yol açtı.