Madhya Pradesh eyaletinde yaşanan olayda Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Bargi baraj gölünde turizm amacıyla kullanılan bir tekne ani rüzgar nedeniyle alabora oldu.

24 kişi kurtarılırken, 17 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan 9 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

5’İ ÇOCUK 9 KİŞİ KAYIP

Arama kurtarma çalışmaları esnasında hayatını kaybeden bir anne ile oğlunun cansız bedenlerinin el ele olduğu görüldü.NAyrıca 5'i çocuk 9 kişinin de halen kayıp olduğu bildirildi.

Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.