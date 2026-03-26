Hindistan’ın güneyindeki Andra Pradeş eyaletine bağlı Markapuram ilçesi, sabah saatlerinde korkunç bir trafik kazasına sahne oldu. NDTV’nin emniyet yetkililerine dayandırdığı habere göre, seyir halindeki bir yolcu otobüsü ile damperli bir kamyon kafa kafaya çarpıştı.

YOLCULAR YANARAK CAN VERDİ

Çarpışmanın şiddetiyle otobüs saniyeler içinde alev alırken, araçtan çıkamayan yolcular mahsur kaldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, bazıları yanarak olmak üzere toplam 13 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazadan yaralı kurtulan 20 kişi ise çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Faciaya ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Modi, hükümetin hem hayatını kaybedenlerin yakınlarına hem de yaralılara maddi yardımda bulunacağını bildirdi.

SORUŞTURMA TALİMATI

Andra Pradeş Eyaleti Başbakanı Chandrababu Naidu ise kazayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlatılması talimatını verdi. Yetkililerden kazanın kesin nedenini içeren ayrıntılı bir rapor talep eden Naidu, yaralıların tedavilerinin eksiksiz sürdürülmesi için gerekli tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı.