Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, 15 yıldır muhalefetteki Trinamool Kongre Partisinin (TMC) yönetiminde olan Batı Bengal'in 294 sandalyeli meclisi için düzenlenen yerel seçimlerin sonuçları büyük oranda belli oldu.

Bazı seçmenlerin listelerden çıkarıldığına ilişkin tartışmaların gölgesinde geçen seçimlerde, Modi liderliğindeki BJP, çoğunluk için en az 196 sandalye gerektiren mecliste 206 koltuk kazandı.

Muhalefetteki TMC seçimde 81 sandalyeye erişti, böylelikle meclis çoğunluğu kaybetti.

Batı Bengal'in 15 yıldır Başbakanı olan Mamata Banerjee, Modi'nin politikalarına yönelik eleştirileriyle biliniyor.​​​​​​​

India Today gazetesinin haberine göre, Modi, seçim sonuçlarına dair başkent Yeni Delhi'de yaptığı açıklamada, partisinin Batı Bengal'deki galibiyetini kutlayarak "sandık sonrası düşmanlıkların" sonlanması çağrısı yaptı.