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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan, ülkenin en rekabetçi giriş sınavlarında yaşandığı iddia edilen soru sızıntıları ve eğitim sistemindeki usulsüzlükler nedeniyle görevden alınmasını isteyen protestoların ardından istifa etti.

Associated Press’in (AP) aktardığına göre Pradhan, istifasını sosyal medya hesabından açıkladı. Karar, ülke genelinde gösteriler, oturma eylemleri ve açlık grevleri düzenleyen “Hamamböceği” hareketinin ilk önemli kazanımı olarak değerlendirildi.

PROTESTOLAR AYLARCA DEVAM ETTİ!

Bir aydan uzun süre önce sınavlarda yaşandığı öne sürülen sızıntılara tepki olarak başlayan hareket, zamanla işsizlik, ekonomik fırsat eşitsizliği ve hükümetin hesap verebilirliği gibi taleplerin de dile getirildiği geniş çaplı bir protestoya dönüştü. Öğrenciler, aileler, çalışanlar ve aktivistler başkent Yeni Delhi başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen gösterilere katıldı.

İstifa haberinin ardından Yeni Delhi’de haftalardır eylemlerini sürdüren binlerce kişi kutlama yaptı. Hareketi başlatan Hamamböceği Janta Partisi de yaptığı açıklamada, “Demokrasi kazandı” ifadelerini kullandı.