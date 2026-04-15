Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde yer alan Singhitarai kentindeki enerji santralinde patlama meydana geldi. Kazan ünitesindeki patlamada, 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Polis, patlamanın muhtemelen kazan borusundaki aşırı ısınmadan kaynaklandığını belirtti.

Santrali işleten Vedanta adlı şirket tarafından yapılan açıklamada, Singhitarai tesisinde ’talihsiz bir olayın’ yaşandığı aktarılarak, kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.