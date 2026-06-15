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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Tokat, Hindistan ve Türkiye’den turizm sektörünün önde gelen isimlerini ağırladı. İstanbul Turizm Derneği Başkanı Murtaza Kalender öncülüğünde düzenlenen program kapsamında, Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi ve ailesinin yanı sıra çok sayıda turizm acentesi sahibi, sektör temsilcisi ve iş insanı Tokat’ta bir araya geldi.

Gün boyu süren etkinlikler sabah saatlerinde gerçekleştirilen yoga programıyla başladı. Katılımcılar daha sonra Tokat’ın tarihi, kültürel ve turistik mekanlarını ziyaret ederek kentin zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Program kapsamında kiraz bahçeleri ve tarımsal üretim alanları da gezildi. Misafirler, Tokat’ın meşhur kirazlarını tadarak bölgenin tarım ve gastronomi potansiyeli hakkında bilgi aldı.

Turizm alanında önemli isimleri bir araya getiren organizasyonda, Tokat’ın sahip olduğu tarihi miras, doğal güzellikler, kültürel değerler ve turizm potansiyeli katılımcılara tanıtıldı. Ayrıca Tokat’ın uluslararası turizm pazarında daha etkin yer alabilmesi adına iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Programın finalinde tarihi Deveciler Hanı’nda geniş katılımlı bir panel düzenlendi. Programa Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri katılım sağladı. Panelde Türkiye ile Hindistan arasındaki turizm, kültür ve ticaret ilişkileri ele alındı.

Panelde konuşan Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi, ülkesinin turizm potansiyeli hakkında bilgiler paylaşırken, Türkiye ile Hindistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Katılımcılar da iki ülke arasındaki turizm hareketliliğinin artırılması ve yeni iş birliklerinin hayata geçirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Tokat’ın uluslararası tanıtımına katkı sunmayı amaçlayan program, kentin turizm potansiyelinin yerli ve yabancı sektör temsilcilerine tanıtılması açısından önemli bir buluşma olarak değerlendirildi.