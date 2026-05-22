Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ani News’te yer alan habere göre Modi, resmi temaslarda bulunmak üzere Hindistan’a gelen GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin yıllardır sağlam şekilde sürdüğünü vurgulayan Modi, ilan edilen yeni stratejik ortaklık çerçevesinde bağları daha ileri taşımayı ve işbirliğine yeni bir ivme kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Modi, GKRY’den Hindistan’a yapılan yatırımların son on yılda yaklaşık iki kat arttığını belirterek bunun, taraflar arasındaki karşılıklı güvenin güçlendiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Savunma alanındaki işbirliğinin de geliştiğine dikkat çeken Modi, siber güvenlik, deniz güvenliği ve terörle mücadele konularında ortak çalışmaların kapsamını genişletme kararı aldıklarını açıkladı.

GKRY ile ilişkilerin güçlü bir dostluk temelinde ilerlediğini kaydeden Modi, iki tarafın farklı alanlarda çeşitli mutabakat zaptlarına da imza attığını bildirdi.