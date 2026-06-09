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Hindistan Başbakanlığından yapılan resmi yazılı açıklamaya göre, Başbakan Narendra Modi ile Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, bölgede son günlerde tırmanan askeri hareketlilik ve güvenlik riskleri ele alındı.

MODİ: "KUVEYT'İN EGEMENLİĞİNE YÖNELİK SALDIRILARI ESEFLE KINIYORUM"

Açıklanan detaylara göre Başbakan Modi, Orta Doğu bölgesinde gerilimin tırmanmasından ötürü derin bir "endişe" duyduğunu ifade etti. Kuveyt'in uluslararası hukuktan doğan haklarına vurgu yapan Modi, dost ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünü hedef alan askeri saldırıları esefle kınadığını dile getirdi.

Bölgedeki kaos ortamının son bulması gerektiğinin altını çizen Hindistan Başbakanı; barış, huzur ve istikrar ortamının gecikmeksizin yeniden inşa edilebilmesi adına taraflara "gerginliğin azaltılması, diyalog ve diplomasi" yöntemlerine başvurma çağrısı yaptı.

GÖRÜŞMENİN ARKA PLANI: KUVEYT HAVALİMANI VE ABD ÜSLERİ HEDEF ALINMIŞTI

İki lider arasındaki bu kritik temas, bölgede sıcak çatışmaların yaşandığı bir dönemin ardından geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a ait Keşm Adası'na düzenlediği askeri saldırıya misilleme olarak, 3 Haziran'da Kuveyt'te konuşlu bulunan ve Amerikan güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu ilan etmişti.

Saldırının ardından Kuveyt kanadından yapılan resmi açıklamalarda şu detaylar paylaşılmıştı:

Terminal Binası Hasar Gördü: Kuveyt ordusu, İran tarafından gerçekleştirilen kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısı neticesinde Uluslararası Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında ciddi hasar meydana geldiğini ve olayda çok sayıda kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Uçuşlar Durduruldu: Kuveyt Sivil Havacılık Genel Kurumu, İran kaynaklı bu saldırının yol açtığı tahribat ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle Uluslararası Kuveyt Havalimanı'ndaki tüm uçuş trafiğinin geçici olarak askıya alındığını bildirmişti.