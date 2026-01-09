Bu sergi, adından da belli: geçmişin birikimini vitrine koyup “nostalji” diye bırakmıyor; gelenekle bugünü aynı karede konuşturmayı amaçlıyor. Kimi izleyici için bu, bir “hatırlama” duygusu; kimi içinse “yeniden yorumlama” sürprizi.



Sergi nerede, ne zaman?

Fırça Sanat Galerisi, sergiye Çankaya’da ev sahipliği yapıyor. Açılış kokteyli 9 Ocak akşamı gerçekleşecek. Ziyaretçiler sergiyi ay sonuna kadar gezebilecek.



Sanatçının arka planı: Akademiden atölyeye uzanan bir çizgi

1957 doğumlu Himmet Gümrah, sanat eğitimini İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde tamamladı; ardından uzun yıllar üniversitelerde görev aldı. Fırat Üniversitesi ve daha sonra Gazi Üniversitesi gibi kurumlarda akademik çalışmalar yürüttü.

Bu arka plan, işin “sadece sergi” kısmını aşan bir şey söylüyor: Gümrah’ın üretimi, hem disiplinli bir eğitim hattından geliyor hem de yıllar içinde olgunlaşmış bir kişisel dil taşıyor.