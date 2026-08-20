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Kaynak: İHA

Dünyada 144 ülke ve bölgede 9 bin 400’den fazla tesisle faaliyet gösteren Hilton, Türkiye’deki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, Türkiye’deki 100’üncü otelini Hilton Istanbul Airport adıyla İGA İstanbul Havalimanı’nda hizmete açtı.

İstanbul Havalimanı’yla doğrudan bağlantılı konumda bulunan otel, 485 odasıyla hizmet verecek. Yeni yatırım, Hilton’un İstanbul’daki varlığını güçlendirirken Türkiye’deki 100’üncü oteli olması nedeniyle de ayrı bir önem taşıyor.

HİLTON’UN TÜRKİYE’DEKİ 100’ÜNCÜ OTELİ OLDU

Hilton Istanbul Airport, yalnızca konaklama hizmeti sunan bir tesis olmanın yanı sıra İGA İstanbul Havalimanı’nın hizmet ekosistemindeki yeni yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Otelin havalimanıyla doğrudan bağlantılı olması, özellikle seyahat eden yolcular açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

“HAVALİMANI ŞEHRİ OLARAK GELİŞİMİNİ SÜRDÜRÜYOR”

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, otelin açılışının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Bilgen, Hilton’un Türkiye’deki 100’üncü otelinin açılmasıyla havalimanına dünya standartlarında yeni bir ağırlama deneyimi kazandırıldığını belirterek, 485 odalı yatırımın İstanbul Havalimanı’nın yalnızca bir ulaşım merkezi olmadığını gösterdiğini ifade etti.

Bilgen, havalimanının konaklama, ticaret, kültür ve yaşamı bir araya getiren bir “Havalimanı Şehri” olarak gelişimini sürdürdüğünü vurguladı.

İSTANBUL’UN TURİZM VE HAVACILIK MERKEZİ KONUMUNA KATKI

Hilton Istanbul Airport yatırımının İstanbul’un küresel turizm ve havacılık merkezi konumunu daha da güçlendirmesi hedefleniyor.

Bilgen, Türk misafirperverliğinin Hilton’un küresel hizmet anlayışıyla buluşacağını belirterek, iş birliğinin küresel markaların Türkiye’ye ve İGA İstanbul Havalimanı’na duyduğu güvenin göstergesi olduğunu kaydetti.