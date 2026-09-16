Hile yapan esnafın pabucu dama atıldı: Ahilik geleneğinde ceza

Şeyh Edebali Külliyesi'nden düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şiir okunması, mehter gösterisi, şet kuşanma töreninin ardından açılış konuşmasını yapan Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, Ahilik; birlik, kardeşlik, dostluk, hoşgörü ve insan sevgisini esas aldığını söyledi. Gölcan, "Ahilik kültürü ve felsefesi toplumun yaşam parçasıdır. İnsanlar arasındaki ticari ve toplumsal ilişkilerde dürüstlük, güvenilirlik, iş ve meslek ahlakına saygı ve hak hukuka riayet etme; saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olma ilkeleri esas alınmış ve bu insani değerler toplum tarafından bir yaşam tarzı olarak kabul edilmiştir. Ahilik, İslam öncesi dönemden başlayarak gelişen Türk esnaflık geleneğinin İslamiyet'in ortaya çıkmasından sonra İslam'ın ahlak prensipleri ile birleşmesi neticesinde şekillenerek 13. yüzyılda Anadolu'da kurulmuş olan bir esnaf teşkilatıdır. İslam'ın doğuşu ile başlayan Ahilik, o dönemde Anadolu'da fevkalade nüfuzlu ve yaygın bir tarikattı. Şeyh Edebali'nin itibarı büyük, müritleri pek fazlaydı.