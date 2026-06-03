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Yeni sezonda Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen TFF 1. Lig ekibi Iğdır FK, yönetim ve teknik kadroda önemli değişikliklere imza attı.

HİKMET KARAMAN CEO OLDU

Salim Manav'ın haberine göre, yeşil-beyazlı kulüpte teknik direktörlük görevini yürüten Hikmet Karaman, futbol yapılanmasının başına geçerek CEO olarak görevlendirildi. Karaman'ın yeni yapılanmada transfer süreçleri ve kulübün kurumsallaşma çalışmalarında tam yetkiyle görev alacağı öğrenildi.

KENAN KOÇAK YENİDEN GÖREVE GETİRİLDİ

Iğdır FK'da teknik direktörlük koltuğu ise yeniden Kenan Koçak'a emanet edildi. Bu sezon Hikmet Karaman öncesinde 10 maçta takımın başında yer alan 45 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'un yardımcılığını da yapmıştı.

ONUR GİRDAP İLE YOLLAR AYRILDI

Öte yandan kulüpte bir ayrılık da idari kadroda yaşandı. Iğdır FK, genel müdürlük görevini yürüten Onur Girdap ile yollarını ayırdı.

Yeni yapılanmayla birlikte Iğdır FK yönetimi, Süper Lig hedefine ulaşmak için güçlü bir organizasyon yapısı oluşturmayı amaçlıyor.