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Kaynak: İHA

Devrek Belediyesi zabıta ekiplerince ilçede yapılan denetimlerde tavuk döneri alanında faaliyet gösteren iş yeri başta hijyen olmak üzere diğer kurallara uymadığı gerekçesiyle geçici olarak ticari faaliyetinden men edildi. Ekiplerce mühürlenen işletmenin kapısına da gerekçeli kararı belirten afiş asıldı.