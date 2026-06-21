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Kaynak: AA

Toplam elektrik üretimi mayısta 27,15 milyar kilovatsaat olarak kaydedildi. Bu üretimin yüzde 43,1’i hidroelektrik santrallerden sağlandı.

YENİLENEBİLİR KAYNAKLARIN PAYI ARTTI

Aynı dönemde rüzgar enerjisi üretimi 2,39 milyar kilovatsaat (%8,8), güneş enerjisi üretimi ise 3,72 milyar kilovatsaat (yüzde 13,7) olarak gerçekleşti. Böylece rüzgar ve güneşin toplam payı yüzde 22,5’e ulaştı.

Yerli ve yenilenebilir kaynaklı üretimde de tarihi seviyeler görüldü.

Mayıs ayında:

Yerli kaynaklı üretim: 23,07 milyar kWh (yüzde 85)

Yenilenebilir kaynaklı üretim: 19,64 milyar kWh (yüzde 72,3)

Yılın ilk 5 ayında da rekor seviyeler

Bakanlık verilerine göre 1 Ocak–31 Mayıs döneminde de üretim rekorları kaydedildi:

Hidroelektrik üretimi: 46,4 milyar kWh

Rüzgar enerjisi: 18 milyar kWh

Güneş enerjisi: 14,2 milyar kWh

Bu değerler, ilgili dönemler için en yüksek üretim seviyeleri olarak kayıtlara geçti.

BAKAN BAYRAKTAR’DAN DEĞERLENDİRME

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mayısta elektrik üretiminde yerli kaynakların payı yüzde 85’e, yenilenebilir enerjinin payı ise yüzde 72,3’e ulaştı. Hidroelektrik santraller 11,71 milyar kilovatsaat üretimle yeni bir rekora imza attı” ifadelerini kullandı.