24 Mart 1879’da Bodrum’da, rüştiye öğretmeni hafız Hasan Fehmi Bey ile Emine Hanım’ın oğlu olarak doğdu.
Henüz 7-8 yaşındayken babasıyla gittiği Bodrum’daki Tepecik Kahvesi’nde duyduğu ney sesinden derinden etkilenen Tevfik, Urla’da Berber Kazım’dan ney dersleri almaya başladı.
Hicvin Asi Sesi: Neyzen Tevfik
Türk edebiyatı ve müziğinin önde gelen isimlerinden Neyzen Tevfik’in vefatından bu yana 73 yıl geçti. Asıl adı Tevfik Kolaylı olan bu usta sanatçı, hicivdeki mahareti, neyzenliği ve kendine özgü kişiliğiyle yaşadığı döneme derin izler bıraktı.
24 Mart 1879’da Bodrum’da, rüştiye öğretmeni hafız Hasan Fehmi Bey ile Emine Hanım’ın oğlu olarak doğdu.
Tevfik bir açıklamasında, kendisini derbeder, ne istediğini bilmez hâle getiren, bazen Eflatun kadar akıllı bazen tımarhaneye düşecek kadar bahtsız kılan şeyin “ney sesi” olduğunu ve bunun çocukluğundaki o geceye dayandığını belirtmişti.
Küçük yaştan itibaren saz şairlerini dinlemeyi seven Tevfik’in müziğe, özellikle neye olan ilgisinin büyümesinde, saz şairlerinin anlattığı âşık hikâyelerinin büyük rolü oldu.
Fehmi Bey, oğlunun erken yaşta neyle uğraşmasının zararlı olacağını düşünerek onu İzmir İdadisi’ne yazdırdı; ancak Tevfik sara hastalığı yüzünden okulu terk etmek zorunda kaldı.
İzmir Mevlevihanesi’nde ney öğrenmeye başlayan Tevfik, burada Şeyh Nureddin Dede’nin kardeşi Cemal Bey’den ders aldı. Aynı ortamda Şair Eşref, Tokadizade Şekib Bey, Tevfik Nevzad, Abdülhalim Memduh ve Bıçakçızade Hakkı gibi edebiyat ve musiki erbabıyla tanışarak onlardan feyz aldı.
İlk şiiri 13 Mart 1898’de “Muktebes” dergisinde yayımlanan Tevfik, aynı yıl İstanbul’a gelerek babasının arkadaşı Musa Kazım Efendi’nin müderris olduğu Fethiye Medresesi’ne kaydoldu.
Mehmet Akif Ersoy’la efsanevi dostluğunun başladığı bu dönemde ondan Arapça, Farsça ve Fransızca dersleri alan Neyzen Tevfik, Akif’e de ney dersleri verdi.
İlk şiiri 13 Mart 1898’de “Muktebes” dergisinde yayımlanan Tevfik, aynı yıl İstanbul’a gelerek babasının arkadaşı Musa Kazım Efendi’nin müderris olduğu Fethiye Medresesi’ne kaydoldu.
Mehmet Akif Ersoy’la efsanevi dostluğunun başladığı bu dönemde ondan Arapça, Farsça ve Fransızca dersleri alan Neyzen Tevfik, Akif’e de ney dersleri verdi.
Fethiye Medresesi’nden 1901’de ayrılan şair, Fatih’teki Şekerci Hanı ile Çukurçeşme’deki Ali Bey Hanı’nda yaşamaya başladı.
Musa Kazım Efendi sayesinde Ahmet Mithat Efendi, Muallim Naci ve Şeyh Vasfi gibi isimlerle tanışan Tevfik, plak çalışmaları, gençlerle toplantılar, gözaltılar ve sorgular sonrası 1902’de Mısır’a gitmeye karar verdi.
Ney ve hicivle geçimini sağladığı Mısır’da bir arkadaşıyla Neyzenler Kahvehanesi’ni açtı.
Mısır’dan döndükten sonra İzmir ve İstanbul’a geçen Tevfik, Çemberlitaş’ta bir han odasına yerleşti ve 1919’da ilk kitabı “Hiç”i yayımladı.
Prof. Dr. Hasan Aksoy bir röportajında Neyzen Tevfik için şunları söylemişti:
"Epey bir plak doldurmuştur. Bugün tek albümde toplanmıştır. Bu arada bir iki filmde de oynuyor. 'Hiç' ve 'Azabı Mukaddes' adlı şiir kitapları var. Yazdıklarının belli bir bölümü dışarda bırakılırsa hicivlerini epey ustalıkla yazmıştır. Mizahla düşünceyi birleştiren alaycı bir üslubu vardır. Edebiyatımızda önemli bir figürdür."
Neyzen Tevfik, 1 Mayıs 1927’de Türkiye’nin ilk radyo istasyonu İstanbul Radyosu’nun açılışında Mesut Cemil ve Ferit Kam ile ney üfledi.
1923’te Ankara’ya giden usta şair, bir süre kardeşi Şefik Bey’in yanında kaldı; sara nöbetleri ve alkol kullanımı nedeniyle 1927’den itibaren tedavi gördü.
Mehmet Akif Ersoy’u ziyaret için 1928’de Mısır’a giden ve yaklaşık bir yıl kalan Tevfik, Muhiddin Üstündağ’ın çabasıyla konservatuvarda görev aldı.
Hayatı boyunca maddi ve manevi en büyük destekçisi Mehmet Akif Ersoy’u görmek için gittiği Mısır günlerini şöyle anlatmıştı:
"Akif sabahları güneş doğmadan kalkar, Kur'an tercümesine başlardı. Sabah namazını kılar, çayı hazırlar, beni uyandırırdı. Ona hasretini çektiğini söylediği makamlardan taksim yapardım. Gözlerinden damla damla akıttığı yaşı benden saklamak ister ve sonra bana tercüme ettiği Kur'an'dan parçalar okurdu. O zaman ben de coşar, elime neyimi alır ve duygularımı neye bırakırdım."
Şiirleri “Hiç” ve “Azab-ı Mukaddes” kitaplarında yayımlanan Tevfik, soyadı kanunuyla babasının memleketi nedeniyle “Kolaylı” soyadını aldı. Neyzenliğinin yanı sıra hicivle toplumsal meselelere değinen sanatçı, yaklaşık 100 plak doldurdu.
Nüktedanlığı, hazırcevaplığı, içki tutkusu, hikmetli sözleri, sıra dışı yaşamı ve felsefesiyle sayısız fıkraya konu olan Tevfik, adeta mistik bir figüre dönüştü.
Ney taksimleriyle musikiye katkı sunan Tevfik’in şiirleri 1919’da “Hiç”, 1949’da “Azab-ı Mukaddes” kitaplarında okurla buluştu. Ayrıca “Kırk Yıllık Ölü”, “Hamam Sefası” ve “Edep” adlı fıkralara imza attı.
Mümtaz Ener’in ısrarıyla 1950’de “Onu Affettim” filminde rol alan ve konser veren Tevfik’in filmi 1954-1955’te gösterildi.
1952’de “Ağlayan Şarkı” filminde Suzan Yakar’la oynayan Tevfik, aynı yıl Aşık Veysel’in jübilesinde onunla tanışıp dostluk kurdu.
Düzenli geliri olmadan yaşayan Neyzen Tevfik, yaşlılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bağladığı yardım aylığıyla geçindi.
“Ömrümün 70 yılı binbir hadisat içinde geçti.” diyen Neyzen Tevfik, 28 Ocak 1953’te İstanbul’da vefat etti.
“Izdırabın sonu yok sanma, bu alem de geçer/Ömr-i fani gibidir, gün de geçer, dem de geçer/Gam karar eyliyemez hande-i hurrem de geçer/Devr-i şadi de geçer, gussa-i matem de geçer/Gece gündüz yok olur, an-ı demadem de geçer” dizeleriyle yer alan “Geçer” şiiri, şairin kendi ses kaydından “Hiç’in Azab-ı Mukaddes’i” albümünde Kalan Müzik tarafından dijital ortamlara taşındı.