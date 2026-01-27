Hicvin Asi Sesi: Neyzen Tevfik

Şiirleri “Hiç” ve “Azab-ı Mukaddes” kitaplarında yayımlanan Tevfik, soyadı kanunuyla babasının memleketi nedeniyle “Kolaylı” soyadını aldı. Neyzenliğinin yanı sıra hicivle toplumsal meselelere değinen sanatçı, yaklaşık 100 plak doldurdu.

Nüktedanlığı, hazırcevaplığı, içki tutkusu, hikmetli sözleri, sıra dışı yaşamı ve felsefesiyle sayısız fıkraya konu olan Tevfik, adeta mistik bir figüre dönüştü.



Ney taksimleriyle musikiye katkı sunan Tevfik’in şiirleri 1919’da “Hiç”, 1949’da “Azab-ı Mukaddes” kitaplarında okurla buluştu. Ayrıca “Kırk Yıllık Ölü”, “Hamam Sefası” ve “Edep” adlı fıkralara imza attı.

Mümtaz Ener’in ısrarıyla 1950’de “Onu Affettim” filminde rol alan ve konser veren Tevfik’in filmi 1954-1955’te gösterildi.

1952’de “Ağlayan Şarkı” filminde Suzan Yakar’la oynayan Tevfik, aynı yıl Aşık Veysel’in jübilesinde onunla tanışıp dostluk kurdu.

Düzenli geliri olmadan yaşayan Neyzen Tevfik, yaşlılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bağladığı yardım aylığıyla geçindi.

“Ömrümün 70 yılı binbir hadisat içinde geçti.” diyen Neyzen Tevfik, 28 Ocak 1953’te İstanbul’da vefat etti.

“Izdırabın sonu yok sanma, bu alem de geçer/Ömr-i fani gibidir, gün de geçer, dem de geçer/Gam karar eyliyemez hande-i hurrem de geçer/Devr-i şadi de geçer, gussa-i matem de geçer/Gece gündüz yok olur, an-ı demadem de geçer” dizeleriyle yer alan “Geçer” şiiri, şairin kendi ses kaydından “Hiç’in Azab-ı Mukaddes’i” albümünde Kalan Müzik tarafından dijital ortamlara taşındı.